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وحدة استشارية لمعالجة القضايا القانونية والأسرية لمستفيدات الضمان بالرياض

وحدة استشارية لمعالجة القضايا القانونية والأسرية لمستفيدات الضمان بالرياض

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وحدة استشارية لمعالجة القضايا القانونية والأسرية لمستفيدات الضمان بالرياض

وحدة استشارية لمعالجة القضايا القانونية والأسرية لمستفيدات الضمان بالرياض
http://almnatiq.net/?p=734385
المناطق - الرياض

وقع مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض صباح اليوم عقد شراكة مع جمعية مودة الخيرية بهدف  تقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية لمستفيدات الضمان خلال الستة اشهر القادمة وتوعيتهن بحقوقهن التي كفلها لهن الإسلام والمجتمع من خلال وحدة استشارية متنقلة ومجموعة من الدورات والمحاضرات التثقيفية .

وقد مثل الطرفين في توقيع الاتفاقية أ. نوف الدوسري من مكتب الضمان وأ. خلود التميمي من جمعية مودة الخيرية وتنص بنود الاتفاقية على انشاء وحدة استشارية متنقلة داخل مكتب الضمان يقوم عليها عدد من المختصات وتُعنى بتقديم كافة الاستشارات القانونية والأسرية بالإضافة إلى تنظيم 12 دورة تدريبية للمستفيدات بمعدل مرتين شهرياً وتناقش جميع المواضيع التي تخص المرأة بشكل عام لاسيما المرأة الضمانية بهدف تعريفها بكيفية الحصول على حقوقها كاملة ومعالجة ماقد يعترضها من قضايا ومشكلات

وقد اوضحت مديرة مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بشرق الرياض بالإنابة أ. نوف الدوسري ان الوحدة الاستشارية المتنقلة ستبدأ عملها من تاريخ السادس من شوال القادم حيث يتم استقبال الحالات اثناء الدوام الرسمي للمكتب بدون قيود او شروط او حتى مواعيد مسبقة مثمنةً لجمعية مودة هذه الشراكة والتعاون التي ستعود بالنفع على المرأة الضمانية في جميع  جوانب الحياة .

 

 

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