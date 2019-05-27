الأمير أحمد بن فهد يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

المناطق - الدمام

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الاثنين سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيد جون أبي زيد والوفد المرافق له.

ورحب سموه بالسفير الامريكي مشيداً بالعلاقات المتينة التي تربط البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جهته عبّر السيد جون أبي زيد عن بالغ سعادته وسروره بزيارة للمنطقة الشرقية ، مقدمًا شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الحفاوة وحسن الاستقبال .