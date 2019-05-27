فيما قدم شكره لوزير التعليم على هذه الثقة .. تمديد تكليف اللهيبي مديرا لتعليم الطائف

الطائف - عادل الزهراني

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتمديد تكليف الأستاذ طلال بن مبارك اللهيبي مديرا عاما للتعليم بمحافظة الطائف.

ورفع اللهيبي شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على هذه الثقة مؤكدا أنها ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن ، وبما يحقق أهداف وزارة التعليم وفقا لرؤية المملكة 2030.