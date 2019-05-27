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نائب وزير الحج والعمرة يتفقد مراكز الإرشاد بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة

نائب وزير الحج والعمرة يتفقد مراكز الإرشاد بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة

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نائب وزير الحج والعمرة يتفقد مراكز الإرشاد بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة

نائب وزير الحج والعمرة يتفقد مراكز الإرشاد بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=734397
المناطق - واس

تفقد معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بمنطقة المسجد الحرام بمكة المكرمة، يرافقه وكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحيم وزان، والمشرف العام على التخطيط والتطوير بالوزارة الدكتور عمرو بن رضا المداح، وذلك في إطار الوقوف على سير الأعمال المقدمة لضيوف الرحمن، ومواكبتها لتطلعات واحتياجات المعتمرين.
وتأتي أولوية خدمات مراكز الإرشاد في استقبال الشكاوى والاستفسارات العامة، وإرشاد التائهين من المعتمرين وإيصالهم إلى مساكنهم، واستقبال بلاغات المفقودين وإيصالهم لذويهم، وتوفير وجبات إفطار للصائمين ، بالإضافة إلى الهدايا، والربط بين ضيوف الرحمن وكافة مقدمي الخدمات.
كما تقوم مراكز الإرشاد بالتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار لمتابعة رحلات القدوم و استقبال المعتمرين و إيصالهم إلى مكان إقامتهم المعتمد، و التأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم ، بالإضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين و خصوصا في وقت الذروة من العشر الأواخر من رمضان، و التأكد من المواعيد المحددة للرحلات و التنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات، كما تقوم لجان الوزارة الميدانية بمتابعة تنفيذ شركات ومؤسسات العمرة للخطط التشغيلية وتوفير كافة احتياجات ضيوف الرحمن، وإيقاع المخالفات بحق الشركات المخالفة.
الجدير بالذكر أن مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة مجهزة بكافة التقنيات الحديثة، ومرتبطة بعدد من الحاسبات والأنظمة والتطبيقات الإلكترونية التي تسهم في التعرف على معلومات وبيانات المعتمرين ومواقع سكنهم، كما زودت المراكز بجميع المستلزمات الآلية والمكتبية التي تعين المشغلين على القيام بدورهم المطلوب، إضافة إلى توفير الأجهزة اللاسلكية في سبيل التجاوب بشكل أسرع وتقديم الخدمات الفورية.

 

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