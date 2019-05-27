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آل الشيخ .. يعتمد تمديد تكليف ” الحازمي” مديرا ﻹدارة تعليم الليث

آل الشيخ .. يعتمد تمديد تكليف ” الحازمي” مديرا ﻹدارة تعليم الليث
http://almnatiq.net/?p=734419
مكة - عادل الزهراني

صدر قرار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ  بتمديد تكليف سعادة الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، مديراً لإدارة التعليم بمحافظة الليث .

فيما أعرب الحازمي عن بالغ اعتزازه وفخره بالثقة الغالية من معالي وزير التعليم ،سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه  لأداء مهامه ومسؤولياته على أكمل وجه ، لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة .

مؤكداً أن هذا التكليف سيكون حافزاً له ولزملائه لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد ، والسعي الجاد لتحقيق أهداف الوزارة الرامية للرقي بالعملية التربوية والتعليمية..

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