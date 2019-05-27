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شملت عدداً من إدارات التعليم في المناطق والمحافظات ..

وزير التعليم يصدر قراراتٍ بتمديد ونقل وتكليف عددٍ من مديري التعليم

وزير التعليم يصدر قراراتٍ بتمديد ونقل وتكليف عددٍ من مديري التعليم
http://almnatiq.net/?p=734435
المناطق - الرياض

أصدر معالي الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ وزير التعليم عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.
وأثنى معالي وزير التعليم على الجهود التي بُذلت وتبذل في إدارات التعليم من أجل ما يحقق العناية بالعمل التعليمي والتربوي وتطويره، وتترك الأثر المبارك بإذن الله للأجيال القادمة، وعبر معالي وزير التعليم عن شكره وتقديره لكافة مديري التعليم الذين انتهت فترة تكليفهم مشيداً بما حققوه إلى جانب زملائهم وزميلاتهم والإسهام في خدمة أبناء وبنات وطننا في الإطار التعليمي.
وفي ذات السياق نصت قرارات معالي الوزير على ممارسة المشمولين بالقرارات الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لهم وفق الأنظمة والتعليمات ولمدة عام، وجاءت التكليفات على النحو التالي:

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