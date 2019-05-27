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خلال جلسة سموه الأسبوعية .. أمير تبوك ينقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لأهالي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=734439
المناطق - تبوك
نقل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لأهالي المنطقة .
جاء ذلك خلال الجلسة الاسبوعية للقاءه الدائم بالمواطنين التي حضرها رؤساء المحاكم والقضاة والمسؤلين بالمنطقة من مدنيين وعسكريين ومشائخ القبائل وأهالي المنطقة مساء الْيَوْمَ بالقصر الحكومي وتناول سموه في حديث للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, داعياً سموه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
وفي الختام تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة .
حضر اللقاء وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني .

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