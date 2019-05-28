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نائب أمير جازان يقيم مأدبه إفطار رمضاني لأيتام مؤسسة “إخاء”

نائب أمير جازان يقيم مأدبه إفطار رمضاني لأيتام مؤسسة “إخاء”
http://almnatiq.net/?p=734446
جازان - فضة عطيف

أقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الليلة ، مأدبة افطار رمضاني لأيتام مؤسسة “إخاء” الخيرية ، بفندق نوفوتيل في مدينة جيزان.
ودعا سموه ، الله تعالى ، أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، لافتاً النظر إلى ما توليه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ من اهتمام بأبنائها الأيتام ورعاية شؤونهم وتلبية احتياجاتهم ، منوهًا في هذا الصدد بالدور الرائد لمؤسسة “إخاء” الخيرية وما تقدمه فروعها في جميع مناطق المملكة من خدمات جليلة للأيتام وذوي الظروف الخاصة .
من جانبه ، أعرب مدير عام فرع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء ” محمد بن علي الحربي ، عن شكره وامتنانه لسمو الأمير محمد بن عبدالعزيز على هذه البادرة الأبوية الحانية لما لها من أثر كبير في نفوس الأبناء الأيتام، وإدخال الفرحة والسرور عليهم، داعياً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.
بدورهم ، عبر الأبناء الأيتام عن مشاعرهم الكبيرة وفرحتهم تجاه دعوة سمو نائب أمير المنطقة لهم ومشاركتهم مأدبة الإفطار وتبادل الأحاديث الودية معهم.
حضر حفل الإفطار وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

 

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