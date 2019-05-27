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استعدادًا للقمم الثلاث التي تعقد في مكة المكرمة.. تحضيرات إعلامية كبيرة لاستضافة 390 صحفيًا دوليًا و59 قناة عالمية

استعدادًا للقمم الثلاث التي تعقد في مكة المكرمة.. تحضيرات إعلامية كبيرة لاستضافة 390 صحفيًا دوليًا و59 قناة عالمية

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استعدادًا للقمم الثلاث التي تعقد في مكة المكرمة.. تحضيرات إعلامية كبيرة لاستضافة 390 صحفيًا دوليًا و59 قناة عالمية

استعدادًا للقمم الثلاث التي تعقد في مكة المكرمة.. تحضيرات إعلامية كبيرة لاستضافة 390 صحفيًا دوليًا و59 قناة عالمية
http://almnatiq.net/?p=734455
المناطق - واس

في إطار الاستعدادات الضخمة التي تشهدها المملكة لاستضافة ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، تُجرى تحضيرات إعلامية حثيثة تحت إشراف ومتابعة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، من خلال 13 فريق عمل لمواكبة الحدث الكبير، وتسهيل مهمة عمل التجمع الإعلامي العالمي، باستضافة 390 إعلاميًا وصحفيًا دوليًا، و59 قناة عالمية.
وتقدم وزارة الإعلام خدماتها للضيوف من خلال أربعة مراكز إعلامية، كما تقيم معرضًا تعريفيًا في مقر إقامة الإعلاميين، يتكون من 11 جناحًا حكوميًا ومدنيًا لعرض المنجزات والتطورات وشرحها.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية للقمم الثلاث الدكتور فهد بن حسن آل عقران: إنه بتوجيهات من معالي وزير الإعلام؛ تبذل جهود كبيرة لتحقيق تغطية إعلامية غير مسبوقة، توازي حجم الحدث العالمي الذي يعقد في مكة المكرمة، متمثلا في ثلاث قمم يحضرها 57 رئيس دولة.
وأوضح آل عقران أن عدداً من مسؤولي الدولة سيشاركون في مؤتمرات صحفية مباشرة مع الإعلاميين الدوليين والمحليين والقنوات ووكالات الأنباء على هامش القمة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد برنامج زيارات للإعلاميين الدوليين لعدد من مرافق الدولة، لاطلاعهم على ما تحقق من نهضة وإنجازات في البلاد حتى الآن.

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