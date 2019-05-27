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ولي عهد المملكة الأردنية يغادر جدة

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ولي عهد المملكة الأردنية يغادر جدة

ولي عهد المملكة الأردنية يغادر جدة
http://almnatiq.net/?p=734458
المناطق - واس

غادر صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية جدة اليوم.
وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

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