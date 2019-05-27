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نقل وتكليف “الثقفي” مديرًا عاماً للتعليم بمنطقة مكة

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نقل وتكليف “الثقفي” مديرًا عاماً للتعليم بمنطقة مكة

نقل وتكليف “الثقفي” مديرًا عاماً للتعليم بمنطقة مكة
http://almnatiq.net/?p=734461
مكة - عادل الزهراني

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قرارًا بنقل وتكليف الأستاذ عبد الله بن أحمد الثقفي، مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.
ورفع “الثقفي” شكره وتقديره لوزير التعليم ومعالي نائبه على هذه الثقة، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، والمليك والوطن وتقديم عمل متطور ومنافس يليق بمكة وأهلها وتعليمها في ظل ماتشهده منطقة مكة المكرمة من تطورات نوعية ومتنوعة بقيادة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان حفظهما الله .

يُشار إلى أن “الثقفي” تدرج في العمل بتعليم جدة معلمًا ثم مشرفًا تربويًا وتقلد عددًا من المناصب القيادية إلى أن قاد دفة التعليم في محافظة جدة حقق فيها عددًا من الإنجازات منها حصول الإدارة على جائزة التميز الوزاري على مستوى المملكة، وحصوله على شخصية العام في مشروع “كيف نكون قدوة؟” وحصول إدارة تعليم جدة على جائزة الإدارة المؤثرة على مستوى إدارات التعليم.

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