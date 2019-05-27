الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود ترصد حركة المعتمرين داخل المسجد الحرام على مدار الساعة

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قامت الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود ممثلة في إدارة الحشود، بعدد من الإجراءات التي تضمن انسيابية حركة قاصدي وزائري المسجد الحرام وفق الخطط المعدة، خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام المهندس نزار علاء الدين استعداداتهم لإدارة الكثافة البشرية التي سيشهدها المسجد الحرام خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع رجال الأمن، والجهات الحكومية الأخرى.

وقال: “نقوم بمتابعة انسيابية حركة الحشود في المسجد الحرام وساحاته والتوسعات المباركة على مدار 24 ساعة، ورصد جميع الملاحظات والعوائق التي تؤثر على حركة الحشود ومتابعتها ومعالجتها، والتنسيق مع الجهات والإدارات ذات العلاقة لتلافيها في حينها”.

وأضاف مدير إدارة الحشود بالمسجد الحرام “نقوم برصد مواقع الازدحام والكثافات البشرية، ونضع الحلول والدراسات المناسبة، وإعداد التقارير اليومية عن الحالة الاستيعابية للمسجد الحرام لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للقاصدين من الزوار والمعتمرين لتأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفقاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بتكثيف الجهود ومعالجة العوائق التي تؤثر على حركة الحشود، وتنفيذ الخطط لضمان تحقيق أعلى انسيابية للحركة بالمسجد الحرام وساحاته -بإذن الله تعالى-، بما يتوافق مع توجيهات ولاة أمرنا -حفظهم الله- حول خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كافة التسهيلات لهم”.