العثمان بعد تكليفه مديرا لتعليم الشماليه يشكر وزير التعليم على هذه الثقه

عرعر - خالد الضبيبي

رفع سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان شكره لمعالي وزير التعليم د-حمد ال الشيخ على ثقته الكريمة بتكليفه مديرا عاماً للتعليم في منطقة الحدود الشمالية سائلاً الله أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة وسمو أمير المنطقة في النهوض بالعملية التعليمية ، والإستثمار برأس المال البشري وتجويد العلمية التعليمية والنهوض فيها بمايحقق مضامين الرؤية الطموحة بتطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.