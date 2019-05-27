العثمان بعد تكليفه مديرا لتعليم الشماليه يشكر وزير التعليم على هذه الثقه

رفع سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية أ-عثمان العثمان شكره لمعالي وزير التعليم د-حمد ال الشيخ على ثقته الكريمة بتكليفه مديرا عاماً للتعليم في منطقة الحدود الشمالية سائلاً الله أن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة وسمو أمير المنطقة في النهوض بالعملية التعليمية ، والإستثمار برأس المال البشري وتجويد العلمية التعليمية والنهوض فيها بمايحقق مضامين الرؤية الطموحة بتطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها.
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