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سعوديان يصلان أعلى قمة جبل إفرست

سعوديان يصلان أعلى قمة جبل إفرست
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المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج اليوم، الشاب سعود العيدي والفتاة منى الشهاب لدى وصولهما مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد أن نجحا في الوصول إلى أعلى قمة جبل إفرست “أعلى قمّة في العالم “التي يبلغ ارتفاعها 8,850 مترًا .
وكان البطلان السعوديان وصلا إلى أعلى القمّة يوم الخميس الماضي بعد أيام من دراسة الأحوال الجوية وإجراء العديد من الاختبارات والتجهيزات الطبية، حيث استمرت الرحلة 60 يومًا بين جبال الهملايا، مع عدد من المتسلقين العرب والخليجيين.
وأكد سعود العيدي أن وصوله للقمة العالمية جاء بعد تدريب وعمل مستمر، مبيّنًا أن من بين الفريق الذي وصل للقمة متسلقين سعوديين وهذا يعد إنجازاً بحد ذاته.
وقال: “طموحنا لن يتوقف وسنواصل العمل والسعي وراء وصول قمم أخرى ورفع علم المملكة هناك، نجحنا الآن في الوصول للقمّة بعد ست سنوات من التدريب والتخطيط”.
فيما قدمت منى الشهاب شكرها وتقديرها لكل الداعمين لها خلف هذا الإنجاز، مشيرة إلى أن النتيجة تحققت بعد تدريب طويل واطلاع وتدرج في التسلق حتى نجحت في الوصول إلى القمّة العالمية.
بدوره أبدى صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات السعودية التي تحققت في هذا المجال، إضافة إلى النجاحات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في رياضة التسلق والهايكنج.
وبارك الأمير بندر خلال استقباله للبطلين هذا النجاح، مطالبًا إياهم بمضاعفة الجهود من أجل تحقيق المزيد من الأرقام والإنجازات لرياضة الوطن، مشيرًا إلى أن المملكة تحظى بالعديد من المواهب وهواة التسلق القادرين على تحقيق الإنجازات.
حضر الاستقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص، والمديرة التنفيذية للاتحاد السعودي للتسلق ياسمين القحطاني وعدد من منسوبي الهيئة العامة للرياضة والاتحاد.

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