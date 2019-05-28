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نائب أمير جازان يستقبل لجنة الإعلام والمراسم بمهرجان الحريد ” ١٦ “

نائب أمير جازان يستقبل لجنة الإعلام والمراسم بمهرجان الحريد ” ١٦ “

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نائب أمير جازان يستقبل لجنة الإعلام والمراسم بمهرجان الحريد ” ١٦ “

نائب أمير جازان يستقبل لجنة الإعلام والمراسم بمهرجان الحريد ” ١٦ “
http://almnatiq.net/?p=734503
جازان _ فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز  نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة الليلة، لجنة الإعلام والمراسم بمهرجان صيد سمك الحريد السادس عشر ، الذي أقيم الشهر الماضي في محافظة جزرة فرسان.
وبحث سموه ، خلال الاستقبال ، تطلعات اللجنة في تطوير برامج وفعاليات المهرجان في الأعوام القادمة، مثنياً في الوقت نفسه، على جهود اللجنة ومساهمتهم الفاعلة والملموسة التي كان الأثر الايجابي في نجاح فعاليات المهرجان ،  راجياً من الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من المهرجان ورفع مستوى التنظيم في الأعوام المقبلة بما يعود بالنفع والفائدة على أبناء فرسان والمنطقة بوجه عام، وأن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

من جانبه ، عبر  رئيس لجنة الإعلام والمراسم وليد الصنعاوي ، عن سعادة الجميع بلقاء سمو نائب أمير جازان وما استمعوا إليه من توجيهات لتطوير مهرجان الحريد الذي أصبح محل اهتمام على مستوى الدولي والمحلي، ليحقق الطموحات كافة، وإبراز ما تتمتع به المنطقة من مميزات وبالأخص جزر فرسان بما تضمه من  مقومات وإمكانات طبيعية وسياحية.
حضر الاستقبال وكيل امارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ.

 

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