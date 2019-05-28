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إجتياز إختبار مزاولة المهنه شرط من شروط قبول السعوديين

المتعاقد الأجنبي : صحة الشماليه تعطى أكثر من فرصه لإعادة إختبار مزاولة المهنه

المتعاقد الأجنبي : صحة الشماليه تعطى أكثر من فرصه لإعادة إختبار مزاولة المهنه
http://almnatiq.net/?p=734507
عرعر _ خالد الضبيبي
بينما أصبح إختبار الرخصة السعوديه لمزاولة مهنة الطب هاجساً لخريجي الجامعات السعودية من الأطباء والذي هو شرطا أساسي ليتمكنوا من الإنخراط في هذا المجال وعائقاً كبيرا لقبولهم ويهدم سنوات الدراسه التي تحملوا متاعبها لسبع سنوات
يمنح الطبيب الأجنبي المتعاقد بعد أن يعمل عدة أشهر أكثر من فرصه لإجتياز الأختبار وهو الأمر الذي لا يتحقق للخريجين السعوديين من الأطباء .
صحيفة المناطق تواصلت مع إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عن آلية تجديد عقد الطبيب الأجنبي الذي لم يجتاز إختبار
الرخصه السعودية لمزاولة المهنه حتى بعد إنتهاء عقده المؤقت وكان الرد ( المتعاقد يبدأ التسجيل في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منذ وصوله ويمارس عملة بترخيص مؤقت لحين إصدار الترخيص النهائي حيث أن المتعاقد لدية أكثر من فرصة ومحاولة لإجتياز إختبار الهيئة حسب برنامج إختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، علماً بأنه يجري إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسجيل لجميع المتعاقدين في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ).

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