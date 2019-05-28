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ترامب: إيران لديها فرصة لتكون دولة عظيمة في ظل القيادة الحالية.. ولا نسعى لتغيير النظام

ترامب: إيران لديها فرصة لتكون دولة عظيمة في ظل القيادة الحالية.. ولا نسعى لتغيير النظام
http://almnatiq.net/?p=734513
المناطق _ وكالات

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لديها الفرصة لتكون “دولة عظيمة” في ظل القيادة السياسية الحالية، نافيا سعيه إلى الإطاحة بالنظام الحاكم في إيران.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: “أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي”.

وتناولت المباحثات بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، التطورات الأخيرة في الملف الإيراني. وكان ترامب أعلن أن رئيس الوزراء الياباني عرض التوسط في الأزمة خاصة وأن اليابان تربطها علاقات جيدة بإيران، وأضاف ترامب: “أعتقد أن الإيرانيين يريدون الحديث، وكذلك نحن، وسنرى ما سيحدث”، وتابع بالقول: “بالتأكيد لا أحد يرغب في أن تحدث أشياء سيئة، خاصة أنا”.

جاء ذلك في ظل تصاعد التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة وإيران، إذ وافق ترامب الأسبوع الماضي على إرسال تعزيزات عسكرية للخليج من أجل “ردع إيران”، وتشمل التعزيزات بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات استطلاع و1500 جندي، وجاء ذلك بعد إرسال الولايات المتحدة حاملة الطائرات “أبرهام لينكولن” وقاذفات B-52.

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