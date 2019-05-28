منظومة برامج لتفعيل “حسن الوفادة” بتعليم عسير

المناطق _ عسير

أقرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، منظومة من البرامج والفعاليات لتفعيل مشروع ( حسن الوفادة) تحت شعار ( مرحبًا ألف في عسير ) ، والذي وجه بتنفيذه سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال .

وأوضح المدير العام للتعليم الأستاذ سعد الجوني ، أن المنظومة تشمل توظيف جداريات ولوحات الإدارة في الشوارع الرئيسة لصالح المشروع ، وتنفيذ برنامج احتفائي متضمنا الشعار للمعلمين والمعلمات في التدريب الصيفي ، وطلاب وطالبات الفصل الصيفي ، ومنسوبي ومنسوبات أندية الحي والأندية الموسمية ، فضلا عن تفعيل الشعار ضمن برنامج ( إجازتي 4) و ( تعليمكم ترفيه) في المطار والحدائق والمتنزهات على مدار الصيف .

ولفت الجوني إلى أنه تم إصدار بطاقات جديدة لمنسوبي ومنسوبات الإدارة تتضمن الشعار ، وتوحيد صور العرض لجميع حسابات الإدارة والمكاتب والمدارس ، وتزويد مركبات الإدارة بالتصميم الجديد ، والعمل على تنفيذ عمل ترحيبي على مبنى الإدارة الرئيس .

وأشار الجوني إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي على حسن الوفادة يستهدف في مرحلته الأولى أكثر من 15ألف طالب وطالبة في الأندية ، ومنسوبي ومنسوبات الإدارة ،مضيفا: أنه تم عقد اجتماعات لهذا الخصوص، و تشكيل فرق عمل تعنى بالتنفيذ والتقويم ورصد الأداء ، وصولا إلى تحقيق تطلعات سمو أمير المنطقة ، وتقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار عسير .