احدث الأخبار

السعودية تترقب قرارا بمنحها حق استضافة مونديال الأندية 2019
أبرز المواد
 هطول امطار رعدية على المدينة المنورة وحائل والشمالية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تحصل على الآيزو في أمن المعلومات
المنطقة الشرقية
 لقاء تحضيري مثمر حول مبادرة سمو أمير المنطقة الشرقية لإطلاق كرسي الأمير محمد بن فهد بن جلوي يرحمه الله
المنطقة الشرقية
 المالكي يستعرض خطر المليشيات الحوثية على أمن واقتصاد العالم
أبرز المواد
 منظومة برامج لتفعيل “حسن الوفادة” بتعليم عسير
منطقة عسير
 وفاة إمام الحرم النبوي السابق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
أبرز المواد
 ترامب: إيران لديها فرصة لتكون دولة عظيمة في ظل القيادة الحالية.. ولا نسعى لتغيير النظام
أبرز المواد
 أسراب الجراد تجتاح محافظة المجاردة “بعسير” فيديو
أبرز المواد
 المتعاقد الأجنبي : صحة الشماليه تعطى أكثر من فرصه لإعادة إختبار مزاولة المهنه
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يستقبل لجنة الإعلام والمراسم بمهرجان الحريد ” ١٦ “
أبرز المواد
 الكشف عن حقيقة المعتمرة التي إرتدت “إحرام الرجال” في المسجد الحرام
أبرز المواد
السعودية تترقب قرارا بمنحها حق استضافة مونديال الأندية 2019

السعودية تترقب قرارا بمنحها حق استضافة مونديال الأندية 2019

أبرز المواد
هطول امطار رعدية على المدينة المنورة وحائل والشمالية

هطول امطار رعدية على المدينة المنورة وحائل والشمالية

أبرز المواد
أمانة الشرقية تحصل على الآيزو في أمن المعلومات

أمانة الشرقية تحصل على الآيزو في أمن المعلومات

المنطقة الشرقية
لقاء تحضيري مثمر حول مبادرة سمو أمير المنطقة الشرقية لإطلاق كرسي الأمير محمد بن فهد بن جلوي يرحمه الله

لقاء تحضيري مثمر حول مبادرة سمو أمير المنطقة الشرقية لإطلاق كرسي الأمير محمد بن فهد بن جلوي يرحمه الله

المنطقة الشرقية

السعودية تترقب قرارا بمنحها حق استضافة مونديال الأندية 2019

السعودية تترقب قرارا بمنحها حق استضافة مونديال الأندية 2019
http://almnatiq.net/?p=734533
المناطق_الرياض

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يترقب قرارا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بإسناد استضافة كأس العالم للأندية المقررة في ديسمبر 2019 المقبل، إلى السعودية، وذلك بعد محادثات بين الجانبين أجريت قبل نحو
ثلاثة أشهر.

وذكرت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” أنه ينتظر أن يصدر القرار في الثالث من حزيران/يونيو المقبل خلال اجتماع مجلس الفيفا في العاصمة الفرنسية باريس.

وتؤكد المصادر أن كوريا الجنوبية وأستراليا كانتا قد درستا استضافة البطولة لكنهما ستؤجلان الخطوة بهدف استضافة النسخة المطورة لمونديال الأندية المقررة في حزيران/يونيو 2021 المقبل، والتي يعتزم الفيفا أن تكون انطلاقتها من أوروبا، حسب ما تردد.
وتسعى السعودية إلى المنافسة على استضافة البطولات الدولية في الفترة المقبلة، حيث ستنافس عدة دول بملف مشترك مع الإمارات والبحرين في الفترة المقبلة لاستضافة كأس العالم للشباب المقررة عام 2021.

وينتظر أن تتوسع بطولة مونديال الأندية، لتقام بمشاركة 24 ناديا، بدءا من صيف عام 2021 ، علما بأن البطولة الحالية لا تضم سوى أبطال القارات، حيث يشارك عادة مستضيف البطولة وأبطال أوروبا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا.

ورغم تأكيدات مسؤولين في اتحادات قارية خلال الأشهر الماضية بأن البطولة توقفت ولن تعود إلا عبر نسخة عام 2021 بنظامها الجديد، فإن مفاوضات أجريت من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم والفيفا من أجل إسناد الاستضافة إلى السعودية في النسختين المقبلتين قبل تطويرها في 2021 .

روابط ذات صلة

هطول امطار رعدية على المدينة المنورة وحائل والشمالية

هطول امطار رعدية على المدينة المنورة وحائل والشمالية
المالكي يستعرض خطر المليشيات الحوثية على أمن واقتصاد العالم

المالكي يستعرض خطر المليشيات الحوثية على أمن واقتصاد العالم
وفاة إمام الحرم النبوي السابق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

وفاة إمام الحرم النبوي السابق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*