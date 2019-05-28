عالم أمريكي يكشف عن طريقة تسمح للأبوين اختيار #الجنين بأن يصبح ذكيا !

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يصّر عالم أمريكي مثير للجدل، تنبأ سابقا بمستقبل يستطيع فيه الأزواج تحديد معدل ذكاء أطفالهم عبر التلقيح الاصطناعي، على أن رؤيته ستصبح حقيقة واقعة بحلول عام 2029. وفي حديثه مع صحيفة “غارديان”، قال ستيفن هسو، المعد المشارك لدراسة تنبؤ الجينوم البشري (Genomic Prediction )، من جامعة ولاية ميشيغان: “إن تنبؤات الذكاء الدقيقة ستكون ممكنة، إن لم يكن خلال السنوات الخمس المقبلة، فبالتأكيد في غضون الـ 10 سنوات القادمة. وأتوقع أن تتبناها بعض الدول”. ويبدو أن “Genomic Prediction” يحقق تقدما واضحا إلى الأمام، حيث يقدم للوالدين أول “سجل أداء” للأجنة يُظهر مخاطر ولادة أطفال بعيوب خلقية وأمراض، مع تحديد معدل الذكاء المحتمل. ويمكن القول إن تعديل أو اختيار الأجنة لا يسرق حق الناس في إنجاب الأطفال، ولكن علماء الأخلاق يحذرون من أنها محاولة لتنظيم هذا القرار. ولا يمكن تعديل كل جانب من مظهرنا وذكائنا، فبعضها وراثي فقط ومكتوب في حمضنا النووي.