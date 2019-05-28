احدث الأخبار

تفاصيل تجميّد لائحة الذوق العام بعد 35 يوما من نشرها!
أبرز المواد
 استشهاد ضابط بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق في السيول
أبرز المواد
 احترس من وضع 5 أطعمة في “الميكروويف”
أبرز المواد
 بعد تحديد وجهته المقبلة.. راموس يطلب الرحيل مجاناً
أبرز المواد
 سعر الذهب يهبط لأدنى مستوى في عدة أسابيع
أبرز المواد
 عالم أمريكي يكشف عن طريقة تسمح للأبوين اختيار #الجنين بأن يصبح ذكيا !
أبرز المواد
 الرئيس الفلسطيني: صفقة «العار» ستذهب إلى الجحيم
أبرز المواد
 السعودية تترقب قرارا بمنحها حق استضافة مونديال الأندية 2019
أبرز المواد
 هطول امطار رعدية على المدينة المنورة وحائل والشمالية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تحصل على الآيزو في أمن المعلومات
المنطقة الشرقية
 لقاء تحضيري مثمر حول مبادرة سمو أمير المنطقة الشرقية لإطلاق كرسي الأمير محمد بن فهد بن جلوي يرحمه الله
المنطقة الشرقية
 المالكي يستعرض خطر المليشيات الحوثية على أمن واقتصاد العالم
أبرز المواد
تفاصيل تجميّد لائحة الذوق العام بعد 35 يوما من نشرها!

تفاصيل تجميّد لائحة الذوق العام بعد 35 يوما من نشرها!

أبرز المواد
استشهاد ضابط بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق في السيول

استشهاد ضابط بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق في السيول

أبرز المواد
احترس من وضع 5 أطعمة في “الميكروويف”

احترس من وضع 5 أطعمة في “الميكروويف”

أبرز المواد
بعد تحديد وجهته المقبلة.. راموس يطلب الرحيل مجاناً

بعد تحديد وجهته المقبلة.. راموس يطلب الرحيل مجاناً

أبرز المواد

عالم أمريكي يكشف عن طريقة تسمح للأبوين اختيار #الجنين بأن يصبح ذكيا !

عالم أمريكي يكشف عن طريقة تسمح للأبوين اختيار #الجنين بأن يصبح ذكيا !
http://almnatiq.net/?p=734543
المناطق_وكالات

يصّر عالم أمريكي مثير للجدل، تنبأ سابقا بمستقبل يستطيع فيه الأزواج تحديد معدل ذكاء أطفالهم عبر التلقيح الاصطناعي، على أن رؤيته ستصبح حقيقة واقعة بحلول عام 2029. وفي حديثه مع صحيفة “غارديان”، قال ستيفن هسو، المعد المشارك لدراسة تنبؤ الجينوم البشري (Genomic Prediction )، من جامعة ولاية ميشيغان: “إن تنبؤات الذكاء الدقيقة ستكون ممكنة، إن لم يكن خلال السنوات الخمس المقبلة، فبالتأكيد في غضون الـ 10 سنوات القادمة. وأتوقع أن تتبناها بعض الدول”. ويبدو أن “Genomic Prediction” يحقق تقدما واضحا إلى الأمام، حيث يقدم للوالدين أول “سجل أداء” للأجنة يُظهر مخاطر ولادة أطفال بعيوب خلقية وأمراض، مع تحديد معدل الذكاء المحتمل. ويمكن القول إن تعديل أو اختيار الأجنة لا يسرق حق الناس في إنجاب الأطفال، ولكن علماء الأخلاق يحذرون من أنها محاولة لتنظيم هذا القرار. ولا يمكن تعديل كل جانب من مظهرنا وذكائنا، فبعضها وراثي فقط ومكتوب في حمضنا النووي.

روابط ذات صلة

تفاصيل تجميّد لائحة الذوق العام بعد 35 يوما من نشرها!

تفاصيل تجميّد لائحة الذوق العام بعد 35 يوما من نشرها!
استشهاد ضابط بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق في السيول

استشهاد ضابط بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق في السيول
احترس من وضع 5 أطعمة في “الميكروويف”

احترس من وضع 5 أطعمة في “الميكروويف”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*