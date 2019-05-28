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بعد تحديد وجهته المقبلة.. راموس يطلب الرحيل مجاناً

بعد تحديد وجهته المقبلة.. راموس يطلب الرحيل مجاناً
http://almnatiq.net/?p=734545
المناطق_وكالات

طلب قائد ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، السماح له بالرحيل مجاناً عن النادي، بعدما تلقى عرضاً ضخماً من أحد الأندية الصينية، وفقاً لما ذكرته تقارير إخبارية.

قال برنامج خوغونيس الذي يذاع على القناة السادسة بالتلفزيون الإسباني، إن اجتماعاً جرى بين راموس وشقيقه رينيه ومحاميه هوليو سين وبيريز، أشار فيه قائد النادي إلى أنه تلقى عرضاً لا يمكن رفضه من كرة القدم الصينية.

وأكد راموس وفقاً للمصدر نفسه رغبته في الرحيل عن النادي.

ووفقاً للبرنامج فإن رئيس النادي أغلق باب الرحيل المجاني في وجه راموس، مؤكداً أن الريال لا يمكنه الاستغناء عن قائده.

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