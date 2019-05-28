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استشهاد ضابط بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق في السيول

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استشهاد ضابط بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق في السيول

استشهاد ضابط بعد إنقاذه 14 رجل أمن من الغرق في السيول
http://almnatiq.net/?p=734554
المناطق_متابعات

استشهد ضابط برتبة نقيب بعدما قيامه بإنقاذ 14 رجل أمن من السيول في مركز شني بالعارض في الحد الجنوبي.

وفي التفاصيل فقد أوضح الرائد طايس الجبرين، ابن عم الشهيد النقيب عادل الجبرين أن الشهيد أنقذ زملاءه في النقطة الأمنية بعدما وصل إليها، ووجد الموقع قد غمرته السيول، فأعطى الأمر لـ 14 من رجال الأمن للتحرك من الموقع الذي غمرته السيول نحو مكان مرتفع؛ حفاظاً على سلامتهم بحسب عكاظ.

وبيّن أن الشهيد الجبرين دخل إلى وادٍ قريب من النقطة الأمنية، من أجل إنهاء المسح الميداني الأخير، بعدما اطمأن على سلامة زملائه، لكن السيل كان قوياً، فجرف الدورية الأمنية التي كان يستقلها، فانقلبت المركبة، وتم العثور عليه متوفّى غرقاً.

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