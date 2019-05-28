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تفاصيل تجميّد لائحة الذوق العام بعد 35 يوما من نشرها!

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تفاصيل تجميّد لائحة الذوق العام بعد 35 يوما من نشرها!

تفاصيل تجميّد لائحة الذوق العام بعد 35 يوما من نشرها!
http://almnatiq.net/?p=734555
المناطق_الرياض

قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إنه تم وضع «لائحة الذوق العام» في خانة إلى الوراء، نافيا بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 4/8/1440 هـ، بحسب “عكاظ”.

وأوضحت المصادر أنه رغم مضي 35 يوماً على نشر لوائح وأنظمة لائحة الذوق العام، في «جريدة أم القرى» -الجريدة الرسمية السعودية-، ونص المادة الـ10 من نظام «لائحة الذوق العام» القاضية بـ«تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها»، إلا أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام لا تزال تحت الدراسة مع الجهات المعنية، وسيتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس الموقر.

وأصبح هناك تساؤلا محيرا «من جمّد لائحة الذوق العام في السعودية؟»، ومتى سيتم العمل بها؟

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