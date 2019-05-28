“البيئة” تباشر مكافحة الجراد في عدد من المزارع المحيطة بمدينة السيح

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‏باشرت الفرق المتخصصة في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج هذا الأسبوع مكافحة الجراد الصحراوي في عدد من المزارع المحيطة بمدينة السيح وضواحيها.

وتمت مكافحة كميات كبيرة من أسراب الجراد من خلال فرق المكافحة، بجانب أعمال فرق المسح والاستكشاف الاستباقية، بهدف تجنيب المزارع أي أضرار محتملة.

‏الجدير بالذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج‏ أعد خطة لمكافحة الجراد المحلي خلال موسم التكاثر ، يتم من خلالها توفير جميع الاحتياجات والإمكانيات، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة لنشاط الجراد المتوقع حدوثه في بعض المراكز والقرى للحد من أضراره على القطاع الزراعي في الخرج.