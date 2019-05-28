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جوازات نجران تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر

جوازات نجران تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر
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المناطق_نجران

تواصل إدارة جوازات منطقة نجران، والإدارات التابعة لها بمحافظات المنطقة العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتقديم الخدمات للمراجعين.
وبين مدير جوازات منطقة نجران اللواء الدكتور، سليمان بن صالح السليمان أن الإدارة تقوم باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها أو تعذر تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية، داعياً المواطنين والمقيمين الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية “ابشر، مقيم” التي يمكن عن طريقها تنفيذ معظم الخدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات.

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