“بهجة عيد”.. مسابقة للتصوير بفنون نجران

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أعلنت جمعية الثقافة والفنون بمنطقة نجران، ممثلة في لجنة التصوير الضوئي، عن إقامة مسابقة في التصوير الفوتوغرافي بعنوان “بهجة عيد”.

وأبان مدير الجمعية على ناشر كزمان أن المسابقة تستهدف جميع الهواة والموهوبين والموهوبات ومحبي التصوير الفوتوغرافي، ويدور موضوعها حول أشكال الفرح والاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك، وكذلك إبراز العادات والتقاليد المتوارثة، والألعاب الشعبية المعروفة، وتفاعل الجميع معها وفق منظور فني متميز، موضحًا أن آخر موعد لتسلم الصور هو 10 شوال بمقر الجمعية، وسيُنظم حفل يُكرم فيه الفائزين وتوزع خلاله جوائز المراكز الثلاث الأولى في 16 شوال، وتأتي المسابقة ضمن برامج وأنشطة اللجنة هذا العام.