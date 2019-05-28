الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

منوعات
“بهجة عيد”.. مسابقة للتصوير بفنون نجران

“بهجة عيد”.. مسابقة للتصوير بفنون نجران

أبرز المواد
جوازات نجران تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر

جوازات نجران تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر

أبرز المواد
“البيئة” تباشر مكافحة الجراد في عدد من المزارع المحيطة بمدينة السيح

“البيئة” تباشر مكافحة الجراد في عدد من المزارع المحيطة بمدينة السيح

أبرز المواد

الأرصاد تصدر تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

http://almnatiq.net/?p=734564

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل : العاصمة المقدسة، الطائف، العرضيات والكامل، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً .
ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ( www.998.gov.sa) ، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

روابط ذات صلة

احترس من وضع 5 أطعمة في “الميكروويف”

احترس من وضع 5 أطعمة في “الميكروويف”
ولي عهد دبي يغادر جدة

ولي عهد دبي يغادر جدة
بالفيديو.. “الأمير النائم” يحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

بالفيديو.. “الأمير النائم” يحرك رأسه بعد 14 عاماً من الغيبوبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*