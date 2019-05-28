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المؤبد لمتهم بهَتكَ عرض طفل بالفجيرة

المؤبد لمتهم بهَتكَ عرض طفل بالفجيرة
http://almnatiq.net/?p=734578
المناطق_متابعات

قضت محكمة الاستئناف، في الفجيرة بالإمارات ، بالسجن المؤبد على متهم خليجي، هتك عرض طفل، يبلغ من العمر 13 عاماً، يحمل جنسية دولة عربية داخل سيارته، مستغلاً إياه مرات عدة. وكانت محكمة الجنايات في الفجيرة قد قضت بالإعدام على المتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى الجهات المختصة من والدة المجني عليه، تفيد باستدراج المتهم طفلها إلى مركبته، ثم هتك عرضه بالإكراه مرات عدة، إذ إن المجني عليه أحس بعد فترة بالخوف من تكرار هذه التجربة، فقام بإبلاغها من أجل حمايته منه ، وفقاً لموقع الإمارات اليوم .

وفور ورود البلاغ إلى الجهات الأمنية المختصة، تم التحري والقبض على المتهم، وبعد التحقيق تبين هتك عرض المجني عليه، وعلى ضوء ذلك أحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهم هتك عرض، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات.

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