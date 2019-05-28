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أول تعليق من أمانة نجران على فيديو انهيار أسفلت مشروع نفق الفيصلية قبل افتتاحه

أول تعليق من أمانة نجران على فيديو انهيار أسفلت مشروع نفق الفيصلية قبل افتتاحه
http://almnatiq.net/?p=734579
المناطق_نجران

علقت أمانة منطقة نجران ، على انهيار جزء من الطبقة الأسفلتية لمشروع نفق الفيصلية قبل افتتاحه .

وقال أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، إن قيمة العقد هي 50 مليوناً و545 ألف ريال، والإنجاز 89%، ولدى الأمانة مكاتب استشارية متخصصة في مراقبة مثل هذه المشاريع الاستراتيجية، تشرف على هذه الأعمال وتتابع تنفيذها وتتسلم المشروع بموجب تقارير وإجراء الاختبارات اللازمة، وترفع تقاريرَ أسبوعية وشهرية بالتعاون مع جهاز الإشراف بالأمانة.

عدم اكتمال نظام تصريف السيول

وأشارت أمانة المنطقة في بيان لها بشأن الأضرار التي تسببت فيها مياه الأمطار على نفق الفيصلية، إلى أن المشروع لا يزال تحت التنفيذ وفي عهدة المقاول المنفذ (الشركة الصينية)، مؤكداً أن عدم اكتمال نظام تصريف السيول في النفق وهطول الأمطار المتكررة والكثيفة جعلا مواسير نقل المياه مملوءة بالسيول والمطر دون تصريف؛ ما أدى إلى تسرب نسبي منها للتربة المجاورة.

وأضافت أن عدم اكتمال أعمال الأسفلت والأرصفة، أدى إلى تخلل مياه المطر وحدوث تجويفات “كهوف” أسفل سطح الأسفلت القائم إلى هبوط في طريق الخدمة دون الإخلال بالجسم الخرساني للنفق، مشيراً إلى أن المواسير لنقل المياه وليست لتخزينها فترات طويلة دون تصريف.

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