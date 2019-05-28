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الإمارات .. إقامة لـ 10 سنوات بـ 313 دولاراً فقط !

http://almnatiq.net/?p=734585
المناطق_الرياض

أعلنت حكومة دولة الإمارات رسوم تأشيرات الإقامة المطولة، تبين أنها رسوم رمزية مقارنة مع ما هو قائم في دول العالم.

رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم

وتبلغ رسوم إقامة الـ10 سنوات الخاصة بالمستثمرين وكبار العاملين لديهم، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة ولأسرهم 1150 درهماً أي ما يعادل 313 دولاراً .

كما حددت رسوم تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم عند بلوغهم سن 18 عاماً أو بعد انتهاء دراستهم الثانوية أو الجامعية لمدة عام قابلة للتجديد، بـ100 درهم عن كل فرد، وهي نفس القيمة عند تمديد الإقامة للأرامل والمطلقات وأبنائهم لمدة عام، بحسب ما نقلته صحيفة “الخليج” الإماراتية.

أذون دخول طويلة الأمد

وتتيح الإمارات أذون دخول طويلة الأمد تمتد 180 يوماً برسوم 1100 درهم، لسفرة واحدة بالنسبة لأصحاب المواهب والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة، ولعدة سفرات للمستثمرين من خارج الدولة ورواد الأعمال والطلاب النابغين ذوي القدرات العالية.

ويدعم ذلك استقطاب المستثمرين ورواد الأعمال القادمين حديثاً لاستكشاف فرص الأعمال أو شراء العقارات أو عقد الشراكات خلال 6 أشهر، استعداداً للإقامة المطولة التي تمتد 5 سنوات للمتقاعدين ومستثمري العقار والمديرين التنفيذيين، والطلاب النابغين وأسرهم، برسوم تبلغ 650 درهماً.

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