هيئة المساحة الجيولوجية تُساهم في مراقبة مصادر مياه الشرب بمكة المكرمة

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ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن، وبناءً على توجيه مقام إمارة منطقة مكة المكرمة، تُساهم هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في أعمال اللجنة الأمنية لمراقبة مصادر مياه الشرب بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، وأوضح مدير مركز دراسات وأبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية المهندس سامر شومان بأن مساهمة الهيئة تكمن من خلال إيجاد سجل علمي لنوعية المياه التي يتم ضخها عبر الشبكة داخل مدينة مكة المكرمة. وذلك بالتعرف على جودة المياه المقدمة لضيوف البيت العتيق، ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الخليجية والسعودية الخاصة بمياه الشرب. ويتم تنفيذ هذا العمل من خلال فريق فني مختص من مركز دراسات وأبحاث زمزم الذي يعمل على رصد الخصائص الفيزيائية للمياه المتواجدة في الخزانات والمحطات الرئيسة الموزعة داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي تزود شبكة المياه بمدينة مكة المكرمة، وفق برنامج عمل مكثف خلال موسم رمضان. وبين بأنه يتم زيارة تلك المواقع بصورة يومية من قبل أعضاء اللجنة للتأكد من النواحي الفنية والتقنية والتشغيلية لها، ويتم خلال تلك الزيارة جمع عينات مياه من مواقع متعددة ضمن شبكة توزيع المياه، وإجراء التحاليل الكيميائية والعناصر الشحيحة والتحليل الجرثومي لهذه العينات في المختبرات المركزية بهيئة المساحة الجيولوجية بجدة، وأضاف بأنه قد جرى تخصيص عدد (3) فرق ميدانية بالاضافة إلى الطاقم الفني العمل في المختبرات للعمل على مدار الساعة خلال موسم رمضان المبارك من هذا العام، حيث تضم كل فرقة عدد (2) فنيين من ذوي الاختصاص في مجال علوم المياه مزودين بالأجهزة الفنية المطلوبة لرصد الصفات الفيزيائية لعينات المياه مثل درجة الحرارة ومعامل التوصيل الكهربي وقيمة الرقم الهيدروجيني ومعدل العكارة وقيمة الأوكسجين الذائب في الماء ونسبة امتصاص عنصر الصوديوم وقيمة غاز الكلور الذائب بالماء ميدانياً، وأضاف ايضاً بانه يتم إجراء التحاليل الكيميائية للأملاح الذائبة بالمياه والكشف عن العناصر الرئيسة والشحيحة باستخدام أجهزة الامتصاص الذري وأجهزة التحليل الطيفي والأجهزة الحديثة الأخرى ذات الصلة.