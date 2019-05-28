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السعودية تنزل بكل ثقلها للتصدي إلى الخطر الإيراني

السعودية تنزل بكل ثقلها للتصدي إلى الخطر الإيراني
http://almnatiq.net/?p=734609
المناطق-الرياض

نشرت صحيفة “العرب” اللندنية تقريرا بعنوان “السعودية تنزل بكل ثقلها للتصدي إلى الخطر الإيراني” جاء في مستهله: من المنتظر أن تتمحور قمم خليجية وعربية وإسلامية تستضيفها السعودية هذا الأسبوع في مكة المكرمة حول تصاعد التوتر وما باتت تشكله التهديدات الإيرانية من خطر على أمن المنطقة.
وتابعت ان الرياض تنزل بكل ثقلها من خلال استضافة أكثر من قمة في أسبوع واحد لتوحيد الصف العربي والإسلامي في مجابهة الخطر الإيراني، كما تسلط هذه اللقاءات في الرياض الضوء على أن الدول العربية متفقة على أن التجاوزات الإيرانية لم يعد من الممكن السكوت عنها ويجب وضع حد لها.
وقالت وفيما كان انعقاد قمّة “منظّمة التعاون الإسلامي” في مكة الجمعة مقررا منذ زمن، دعت السعودية هذا الشهر إلى عقد قمتين عربية وخليجية في المكان نفسه الخميس لبحث تطورات المنطقة.
وحول الدعوة التي وجهتا المملكة لقطر، قالت الصحيفة إن مراقبون إن الدعوة الرسمية من السعودية والتي وجهت لقطر لحضور القمة الخليجية تهدف بالأساس إلى تحديد موقف نهائي من قبل الدوحة تجاه إيران وسياساتها العدائية لدول الخليج العربي.
وأضافت المصادر ذاتها ان هذه الدعوة هي بمثابة فرصة جديدة لقطر من أجل العودة إلى صف الخليجي والوقوف إلى جانب دول مجلس التعاون في مجابهة إيران.

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