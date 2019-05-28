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الهيئة الملكية بالجبيل تكرم (93) متفوقا ومتفوقة بالكليات والمعاهد

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الهيئة الملكية بالجبيل تكرم (93) متفوقا ومتفوقة بالكليات والمعاهد

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم (93) متفوقا ومتفوقة بالكليات والمعاهد
http://almnatiq.net/?p=734634
الجبيل الصناعية - المناطق

رعى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي مساء أمس الاول الاثنين بالنادي البحري بمدينة الجبيل الصناعية حفل تكريم (93 ) طالب وطالبة من المتفوقين والمتفوقات من قطاع التعليم بالكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل وذلك بحضور مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور على بن حسن عسيري.

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم . عقب ذلك القى مدير عام قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل الدكتور على بن حسن عسيري كلمة قال فيها نحرص دائماً على توفير بيئة اكاديمية متميزة من خلال تجويد المخرجات وتحسين المستوى ضمن الجهات التعليمية الكبرى لذا حرصنا على تكريم ابنائنا الطلبة المتفوقين والمتفوقات على هذا التفوق الذي ما هو إلا ثمار جهدهم وعطائهم. واضاف الدكتور عسيري قائلاً اننا كلنا على ثقة بأن هذا البلد المعطاء لن ينمو ويزدهر إلا بسواعد أبنائه فهم غراس المستقبل وقادته نحو التقدم والازدهار فهنيئاً لنا بكم وشكرا من القلب لكل من ساهم في وصولكم لهذه المرحلة.

ثم القيت كلمة المتفوقين القاها الطالب نايف الرشيدان من كلية الجبيل الجامعية وقال فيها ها انا اقف امامكم اليوم نيابة عن إخواني الطلبة لنحتفي بثمرة إنجازنا وتحصيلنا العلمي ونبتهج برؤية نتاج عملنا على ارض الواقع تخفق القلوب وتنبض بالمشاعر فتتدفق بالحب والشكر والعرفان وحينها يتوقف اللسان وتعبرالعينان.

عقب ذلك القى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس مصطفى بن محمد المهدي كلمة بهذه المناسبة قال فيها نحتفل اليوم بكوكبة من الطلاب والطالبات المتفوقين المتفوقات الذين صنعوا الفرحة لنا لتمتد هذه الفرحة لكل ارجاء الوطن الغالي ولكن ندرك ان التحدي كبير الان والبلد بحاجة لكل جهد وموهبة .واضاف ان النجاح والتفوق اصبح مرادف للتعليم في مدينة الجبيل الصناعية في كل الجوانب في التعليم العام والخاص والفني والتعليم الجامعي كذلك . وقال المهندس المهدي مخاطبا المتفوقين والمتفوقات ان لديكم مرحلة اخرى قادمة بعد ان تركتوا مقاعد الدارسة وهي مرحلة مختلطة بالعمل وبالتحدي. مشيرا إلى ان مدينة الجبيل الصناعية لم تعد مصنعاً للمنتجات بل هي الأن مصنع للرجال وللمتفوقين والمتفوقات.

وفي نهاية الحفل كرم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الطلاب المتفوقين والطالبات المتفوقات .

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