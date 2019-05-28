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الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

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الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=734637
المناطق - فهد المريخي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الأستاذ عبدالهادي بن درزي الشمري وأعضاء المجلس.

وتستلم سموه خلال اللقاء شهادة ( الآيزو 9001 ) التي حصل عليها المجلس كأول مجلس بلدي بالمملكة يحصل عليها بالإضافة إلى تقرير عن مبادرة الطالب صديق المجلس.

كما اطلع سموه على التقرير السنوي لإنجازات المجلس لعام 2018م.

ووجه سمو أمير المنطق الشرقية أعضاء المجلس على مواصلة لقاء الأهالي للاستماع لملاحظاتهم وإيصالها لذوي الاختصاص.

مؤكداً سموه على أهمية العمل على متابعة المشاريع ومباشرة البلاغات التي ترد من المواطنين وسرعة إنهائها، ووضع الحلول الكفيلة بإنهاء الملاحظات والشكاوي لا سيما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية لكافة المستفيدين.

وثمّن سموه الدور الفاعل والبارز، الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعميق مشاركتهم في تطويرها.

من جانبه قدم رئيس المجلس الشكر بالإنابة عن أعضاء المجلس لسمو أمير المنطقة الشرقية على متابعته لأعمال المجلس وما قدمه من إنجازات داعياً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتها الحكيمة.

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