احدث الأخبار

“الطيران المدني” ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تكرم (93) متفوقا ومتفوقة بالكليات والمعاهد
المنطقة الشرقية
 إيداع 2.13 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شوال
أبرز المواد
 القمم العربية وترسيخ التعاون العربي
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية مايو الجاري
أبرز المواد
 وزارة الصحة تُعرف بطريقة جديدة وسهلة لقياس نسبة السكر لدى الأطفال
أبرز المواد
 إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تحسين إمدادات المياه بجدة
أبرز المواد
 تكليف 58 محكمة و 71 قاضياً للعمل خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 السعودية تنزل بكل ثقلها للتصدي إلى الخطر الإيراني
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارًا للطن
أبرز المواد
 هيئة المساحة الجيولوجية تُساهم في مراقبة مصادر مياه الشرب بمكة المكرمة
أبرز المواد
“الطيران المدني” ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية

“الطيران المدني” ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية

أبرز المواد
الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية
الهيئة الملكية بالجبيل تكرم (93) متفوقا ومتفوقة بالكليات والمعاهد

الهيئة الملكية بالجبيل تكرم (93) متفوقا ومتفوقة بالكليات والمعاهد

المنطقة الشرقية
إيداع 2.13 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شوال

إيداع 2.13 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شوال

أبرز المواد

“الطيران المدني” ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية

“الطيران المدني” ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=734640
المناطق - واس

حصلّت الهيئة العامة للطيران المدني، على موقع متقدم ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الحكومية عالية التأثير، إضافة إلى حصولها على فئة التقييم الخضراء “قطاع النقل والاتصالات” بنسبة 50%، وذلك من خلال الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية الذي أطلقه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “يسّر” للربع الأول من عام 2019م، ويعدّ مؤشر النضج أداة لتقييم وقياس مستوى الرقمنة والتطوير في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور، وأحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة التحول الوطني 2020.
ويأتي هذا الإنجاز ليعكس مدى التقدم الذي حققته الهيئة في مجال الخدمات الإلكترونية لرفع مستوى الخدمات وجودتها وكفاءتها وتبسيط الإجراءات مع المحافظة الدائمة على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بشكل آمن وسليم معتمدة في ذلك على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية من أجل الوصول إلى تحسين ترتيب المملكة في تقييم الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية.
وتقدم الهيئة الكثير من خدماتها وفق أحدث الأساليب التقنية وتعمل بشكل مستمر على تطوير خدماتها الإلكترونية وتحسينها ومواكبة التطورات في هذا المجال.
وتبنت الهيئة مجموعة من المعايير العالمية في مفهوم بناء المطارات الذكية لاعتمادها في مشاريعها التطويرية القادمة لبناء وتحديث عددٍ من المطارات بما يحقق أهداف واستراتيجيات رؤية المملكة 2030.
ومنها توفير أجهزة إصدار بطاقات صعود الطائرة مع بطاقة تعريف الحقائب، توفير أجهزة الإجراءات الذاتية للحقائب التي تمكن المسافر من إجراء تسجيل الحقائب ذاتيا، توفير بوابات إلكترونية وأجهزة مسح ضوئي للوثائق، توفير الخدمة الذاتية لبوابات الصعود إلى الطائرة إلكترونيا، تركيب شاشات عرض معلومات الرحلات بالمطارات.
يذكر أن مؤشر النضج للخدمات الحكومية يهدف إلى تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الرقمية المتطورة والمتكاملة بما يتيح تقديم مزيد من الخدمات الحكومية للمستفيدين، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي، ويعمل برنامج “يسِّر” بالتعاون مع كل الجهات الحكومية لجمع بيانات الخدمات والتدقيق فيها لضمان توافقها مع المعايير وذلك من خلال منصة “مرصد” الخدمات الحكومية، الذي يقوم باحتساب المؤشر بشكل إلكتروني.

روابط ذات صلة

إيداع 2.13 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شوال

إيداع 2.13 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شوال
القمم العربية وترسيخ التعاون العربي

القمم العربية وترسيخ التعاون العربي
“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية مايو الجاري

“الزكاة والدخل” تدعو المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية قبل نهاية مايو الجاري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*