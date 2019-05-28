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تدخل جراحي طارئ لإستئصال ورم دماغي لمريض في مستشفى شرورة

تدخل جراحي طارئ لإستئصال ورم دماغي لمريض في مستشفى شرورة
http://almnatiq.net/?p=734646
المناطق - نجران

نجح بفضل الله الأطباء في مستشفى شرورة العام في إنهاء معاناة مريض من ورم دماغي تسبب له في ألم في الراس وفقدان للوعي.
وقالت الصحة في نجران أنه بعد عمل الفحوصات اللازمة للمريض فقد أظهرت أشعة الرنين وجود ورم دماغي يتطلب تدخلي جراحي طارئ لإنقاذ حياته حيث تم إجراء عملية دقيقة للمريض في الجهة اليسرى من الدماغ المسئولة عن النطق والفهم وإزالة معظم الورم بنجاح بفضل من الله وقد غادر المستشفى وهو بصحة جيدة .

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