استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بالإمارة اليوم , صالح بن عبدالرحمن الجاسر ، بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم ، بتكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة لتعليم القصيم.
وقد هنأ سموه الجاسر بهذه الثقة التي نالها بتكليفه مديراً عاماً لتعليم المنطقة ، متمنياً له التوفيق لخدمة دينه ووطنه , قائلاً سموه : إن أبناءنا الطلاب والطالبات أمانة في أعناقنا جميعاً ، وعلينا بذل الجهود وتقديم كل ما في وسعنا لهم ، وتهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم ، وفق الإمكانات الكبيرة التي أتاحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للرقي بمستوى التعليم.
من جانبه ، عبر مدير تعليم منطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه من توجيهات ونصائح هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها .
أكد أنه علينا بذل الجهود وتقديم كل ما في وسعنا لتهيئة البيئة الدراسية المناسبة للطلاب
أمير القصيم يستقبل الجاسر بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم القصيم
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بالإمارة اليوم , صالح بن عبدالرحمن الجاسر ، بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم ، بتكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة لتعليم القصيم.
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