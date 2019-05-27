احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل الجاسر بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم القصيم
منطقة القصيم
 مدني الرياض يخمد حريق اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية
منطقة الرياض
 ماليزيا تعيد 3 آلاف طن من “نفايات البلاستيك”
أبرز المواد
 حيلة للتخلص من “نمل البيت” بشكل نهائي
أبرز المواد
 وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية
أبرز المواد
 سؤال الساعة وإجابته: هل أشتري هاتف “هواوي” أم لا؟
أبرز المواد
 تدخل جراحي طارئ لإستئصال ورم دماغي لمريض في مستشفى شرورة
منطقة نجران
 رئيس البرلمان العربي: القمم الثلاث بمكة المكرمة تأتي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي
أبرز المواد
 “الطيران المدني” ضمن أفضل 15 جهة حكومية أسهمت في رفع مستوى نضج الخدمات الإلكترونية
أبرز المواد
 الأمير سعود بن نايف يستقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 الهيئة الملكية بالجبيل تكرم (93) متفوقا ومتفوقة بالكليات والمعاهد
المنطقة الشرقية
 إيداع 2.13 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر شوال
أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل الجاسر بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم القصيم

أمير القصيم يستقبل الجاسر بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم القصيم

منطقة القصيم
مدني الرياض يخمد حريق اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية

مدني الرياض يخمد حريق اندلع في موقع مستودعات بحي الفيصلية

منطقة الرياض
ماليزيا تعيد 3 آلاف طن من “نفايات البلاستيك”

ماليزيا تعيد 3 آلاف طن من “نفايات البلاستيك”

أبرز المواد
حيلة للتخلص من “نمل البيت” بشكل نهائي

حيلة للتخلص من “نمل البيت” بشكل نهائي

أبرز المواد

أكد أنه علينا بذل الجهود وتقديم كل ما في وسعنا لتهيئة البيئة الدراسية المناسبة للطلاب

أمير القصيم يستقبل الجاسر بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم القصيم

أمير القصيم يستقبل الجاسر بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم القصيم
http://almnatiq.net/?p=734670
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بالإمارة اليوم , صالح بن عبدالرحمن الجاسر ، بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم ، بتكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة لتعليم القصيم.
وقد هنأ سموه الجاسر بهذه الثقة التي نالها بتكليفه مديراً عاماً لتعليم المنطقة ، متمنياً له التوفيق لخدمة دينه ووطنه , قائلاً سموه : إن أبناءنا الطلاب والطالبات أمانة في أعناقنا جميعاً ، وعلينا بذل الجهود وتقديم كل ما في وسعنا لهم ، وتهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم ، وفق الإمكانات الكبيرة التي أتاحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للرقي بمستوى التعليم.
من جانبه ، عبر مدير تعليم منطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه من توجيهات ونصائح هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها .

روابط ذات صلة

سجون القصيم تطلق سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك

سجون القصيم تطلق سراح 35 مستفيداً من العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان المبارك
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم
أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة وقريباً مضمار مخصص للدراجات الهوائية

أمانة القصيم تنجز ممشى الملك عبدالله في بريدة وقريباً مضمار مخصص للدراجات الهوائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*