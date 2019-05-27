أمير القصيم يستقبل الجاسر بمناسبة تكليفه مديراً لتعليم القصيم

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتب سموه بالإمارة اليوم , صالح بن عبدالرحمن الجاسر ، بمناسبة صدور قرار معالي وزير التعليم ، بتكليفه مديراً عاماً للإدارة العامة لتعليم القصيم.

وقد هنأ سموه الجاسر بهذه الثقة التي نالها بتكليفه مديراً عاماً لتعليم المنطقة ، متمنياً له التوفيق لخدمة دينه ووطنه , قائلاً سموه : إن أبناءنا الطلاب والطالبات أمانة في أعناقنا جميعاً ، وعلينا بذل الجهود وتقديم كل ما في وسعنا لهم ، وتهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم ، وفق الإمكانات الكبيرة التي أتاحتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للرقي بمستوى التعليم.

من جانبه ، عبر مدير تعليم منطقة القصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما قدمه من توجيهات ونصائح هي محل تنفيذ لما يخدم المنطقة وتعليمها .