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أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات الصحية بالمنطقة

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات الصحية بالمنطقة

أمير تبوك يطلع على تقرير عن المشروعات الصحية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=734673
المناطق- تبوك:

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على تقرير مفصل عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونِسب الإنجاز في المشروعات كافة بالمنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي .
كما اطلع سموه على تقرير مفصل عن إنجازات صحة تبوك خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالجهود التي يبذلها القائمون في الشؤون الصحية بالمنطقة، ومنوهًا بما يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
من جانبه أعرب الدكتور الغامدي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على التوجيهات السديدة ودعمه للقطاع الصحي بالمنطقة.

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