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أمانة عسير تحاصر المعتدين باستعادة أكثر من 156 ألف م2

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أمانة عسير تحاصر المعتدين باستعادة أكثر من 156 ألف م2

أمانة عسير تحاصر المعتدين باستعادة أكثر من 156 ألف م2
http://almnatiq.net/?p=734676
المناطق - عسير

استعادت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة خلال اليومين الماضيين أكثر من 156ألف م2 ، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في نحو 13 موقعا بشكل غير نظامي و بمواقع مختلفة في نطاق أمانة منطقة عسير .

و أوضح أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي بأن تلك الأعمال جاءت تنفيذاً للإجراءات واللوائح النظامية من الوزارة .

منبها الى ان إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها ، قدرت بمساحة بلغت نحو 156,928 ألف م2 ، و كانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وكذلك غرفة عشوائية، و اسلاك شائكة و غيرها .

مشيراً إلى أن اعمال الحملة ستشمل الرقابة على الأراضي لتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين .

و استكمالا لأعمال التي تمت فإنه سيتم الرفع المساحي للمواقع التي ازيلت التعديات منها ، وذلك لضمان عدم تعرضها للتعديات مستقبلاً ، و التي تأتي ضمن حملة إزالة التعديات من على الأراضي الحكومية .

مؤكدا بان الأمانة و بلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على كافة المواقع بمنطقة عسير و سيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على الأراضي الحكومية دون تهاون .

و إذ حذر الحميدي من خطورة التعدي على الأراضي الحكومية ، لما في ذلك من عرقلة لحركة التنمية في عسير، وإخلال بالتخطيط العمراني بها .

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