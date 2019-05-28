مدير جامعة بيشة يوافق على ترقية 24 موظفاً وموظفة

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صدرت موافقة معالي مدير جامعة بيشة الأستاذ الدكتور أحمد بن حامد نقادي على ترقية عدد من موظفي وموظفات الجامعة لمختلف المراتب وذلك من المرتبة العاشرة فما دون، وذلك بالمفاضلة حتى تاريخ 2019/04/30، وبلغ عدد المرقين (24) موظفاً وموظفة.

وهنأ معاليه المترقين والمترقيات وأوصاهم بتقوى الله عز وجل وبذل قصارى جهدهم في أداء الأمانة المنوطة بهم والحرص على التعاون مع زملائهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة خدمة للدين ثم الوطن.

والمترقون هم: مها سالم محمد الحواشي، نورة عبدالله سعد الدوسري، عبدالخالق علي مهدي القرني، نورة جابر محمد السبع، نورة مبارك عامر نمشان، سعيد علي الشمراني، سراء سعيد مفلح البيشي، نجلاء مهدي مخيزيم الشهراني، نورة عبدالله طعيس الجهمي، فوزية محمد عبدالله الغامدي، حبيان عون حبيان السلولي، وفاء محمد علي الغامدي، زهراء مبارك حسن الدوسري، سعد ملفي حسن الشهري، فوزية سعيد أحمد العمري، فاطمة عبدالرحمن عبدالله ال سحمان، فاطمةعبدالله محمد القحطاني، منية عائض عامر الجهمي، غلباء علي عبدالله البيشي، عزة عبدالله عبدالرحمن البيشي، شبيلة علي عبدالله البيشي، نجلاء فهد بريك القرني، ناصر مسفر عوض القحطاني، عائشة محمد علي العسيري.