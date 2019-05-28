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جوازات منطقة عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

جوازات منطقة عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=734685
المناطق - عسير

أوضح مدير جوازات منطقة عسير العميد سعد بن ابراهيم الحسين عن استمرارية العمل بإدارة جوازات المنطقة بابها والمحافظات التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية والتي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها عبر خدمات الجوازات الإلكترونية وكذلك تسليم جوازات السفر للسعوديين المنفذة من خلال خدمة ابشر مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك ..
وأضاف العميد “الحسين ” أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات سمو سيدي وزير الداخلية وبإشراف مباشر من سعادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.
ودعا العميد “الحسين”المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، مقيم) والتي يمكن عن طريقها تنفيذ مايحتاجونه من خدمات دون الحاجة لمراجعة الجوازات ..

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