اجتماع تنسيقي بين الدفاع المدني ووزارة الحج استعدادا لموسم حج هذا العام

المناطق - الرياض

عقد بالمديرية العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم (الثلاثاء) مع وزارة الحج والعمرة الاجتماع السنوي 1440هـ، من أجل تعزيز مستوى السلامة والحماية في مساكن الحجاج في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، ولأهمية مناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرقي بمستوى أدائها ، بمشاركة مؤسسات أرباب الطوائف ، والمجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، في إطار الاستعدادات لموسم الحج.

وناقش الاجتماع الذي حضره معالي الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط نائب وزير الحج والعمرة وقائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج ، عدداً من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال، وتهدف في مجملها إلى تنفيذ توجيهات ولاة الأمر لبذل كل الجهود من أجل خدمة ضيوف الرحمن لتحقيق أعلى درجات الأمن والسلامة لضيوف الرحمن.

وأكد الاجتماع أهمية تطوير خطط الطوارئ بالحج وتوحيد الجهود، ورفع مستويات وآليات العمل بين الجهات المعنية بأمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مما يتوائم مع ما تتضمنه الخطة العامة للطوارئ للحج، وذلك رفعاً لمستوى الاستعداد والكفاءة لمواجهة المخاطر المحتملة والحالات الطارئة أثناء موسم الحج مع الأخذ في الاعتبار جميع الدروس المستفادة في الأعوام الماضية.

من جانبها، قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عرضاً مرئياً توضيحياً لأهمية استشعار عظم المسؤولية المنوطة بالجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة الطموحة 2030، والتحديات التي تواجهها منظومة السلامة في موسم الحج، كما قدمت وزارة الحج عرضاً لأهم النقاط التي تواجه مقدمي الخدمة للحجاج في مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل في الموسم.

وأشاد قائد قوات الدفاع المدني بالحج باالشفافية التي سادت أعمال الاجتماع و التي تؤكد حرص الجميع على حل كافة الموضوعات التي تم طرحها على جدول الأعمال والوصول إلى أعلى درجات التنسيق وتكامل الجهود في أداء المهمات من اجل موسم ناجح بأذن الله.