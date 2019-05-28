لوحة وطنية واكروبات كوميدي ومسرحيات عالمية اول أيام العيد بالصالة الخضراء

الدمام - المناطق

قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس مجلس إدارة صندوق المناسبات عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، بان الصندوق يواصل استعداداته لتنظيم حفل أهالي المنطقة الشرقية بعيد الفطر السعيد 1440 الذي يقام اول ايام العيد برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية في الصالة الرياضية الخضراء (الهيئة العامة للرياضة) بالدمام.

واكد الخالدي بان العمل يسير وفق الخطة التي رسمت للاحتفالات، مشيرا الى ان الجميع يعمل لتنفيذ التصور العام للحفل والفعاليات المصاحبة له والذي يعكس المستوى العالي للاستعدادات حسب المعايير العالية المعروفة عن غرفة الشرقية، لافتا الى ان جميع الفعاليات تقدم مجانا.

وقال الخالدي بان الغرفة تعمل على تجهيز الصالة الخضراء لتكون على مستوى الحفل الذي يشرفه سمو امير المنطقة الشرقية، وضيوفه الكرام، حيث سينطلق الحفل بلوحة وطنية تليها العرضة السعودية.

وأشار الخالدي الى ان البرنامج الترفيهي لليوم الأول داخل الصالة الخضراء سوف يقدم عروضا شيقة للأكروبات الكوميدي، كما يقدم مسرحية محببة للأطفال، بالإضافة الى عروض الضوء، والألعاب الكرنفالية، موضحا بان فريق العمل يعقد الاجتماعات الدورية بهدف مناقشة كافة الخطط المزمع تنفيذها لتنظيم الحفل والفعاليات المصاحبة التي تستمر لسبعة ايام حيث يحتضن مجمعي الراشد التجاري ودارين مول فعاليات عائلية متنوعة ابتداء من ثاني ايام العيد وحتى سابع ايام العيد، فيما تستمر فعاليات الصالة الخضراء حتى خامس ايام العيد.

ولفت الخالدي الى حرص قطاع الاعمال في المنطقة على مشاركة الاهالي احتفالات الاعياد والمناسبات الوطنية كجزء مهم من مسؤوليتهم تجاه المنطقة واهاليها، مؤكدا بان رجال الاعمال ومن خلال صندوق المناسبات بالغرفة يبحثون في اجتماعاتهم الدورية المبادرات التي تساعد في تقديم الجديد لأهالي المنطقة، مشيرا الى ان مجلس ادارة الصندوق لا يتوانى ابدا في تقديم باقة من الترفيه والتسلية في الاعياد الرسمية وايضا في المناسبات الوطنية والاجتماعية كهدية مستحقة يستمتع بها افراد الاسرة من شباب واطفال وسيدات، مبينا بان صندوق المناسبات يحظى بدعم مادي سخي من رجال الاعمال ومتابعة مستمرة من خلال مجلس ادارته لتنفيذ الخطط والبرامج الترفيهية.

وثمن الخالدي اهتمام رجال الاعمال في المنطقة على دعم صندوق المناسبات مؤكدا بانهم يحرصون على دعم مجتمعهم وتطويره ومشاركته مناسباته وافراحه، ومبينا بان قطاع الاعمال يهتم بالمشاركة ليس في الدعم المادي فقط وانما في حضور احتفالات اهالي المنطقة الشرقية بمناسبة العيد كجزء مهم من مسؤوليتهم في متابعة الاعمال حتى تكتمل على اكمل وجه.

يذكر ان برنامج حفل الاهالي في العيد يشهد تنوعا وتميزا في الفعاليات والاعمال التي ستقدم خلال ايام العيد، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والجهات الداعمة، كما يقدم جميع المشاركين في فرق العمل من خلال البرنامج ادوارا كبيرة تهدف الى انجاح هذه الاحتفالات.