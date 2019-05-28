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لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية… هبوط طائرة أميرية قطرية في مطار جدة

لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية… هبوط طائرة أميرية قطرية في مطار جدة
http://almnatiq.net/?p=734703
المناطق - الرياض

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا عن هبوط طائرة أميرية قطرية، في مطار جدة الدولي لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية.

وقالت مصادر صحافية ، إن “الطائرة A319 التابعة للطيران الأميري القطري هبطت في مطار جدة “.

وأوضحت ، أن “دبلوماسي قطري كان على متن الطائرة الأميرية ، وذلك قبل المحادثات بشأن القمة الخليجية المقبلة”.

وذكرت المصادر ، أنه بعد نزول الوفد الدبلوماسي القطري في جدة ، عادت الطائرة الأميرية خالية من الركاب إلى الدوحة .

من جهة أخرى ، أكد عضوان الأحمري ، رئيس تحرير صحيفة الاندبندنت عبر تغريدة على حسابه بتويتر : ” وصول طائرة قطرية تتبع للأسطول الأميري إلى جدة السعودية قبل أكثر من ساعة من الآن، حسب أحد برامج الطيران الشهيرة. ويأتي وصول الطائرة دون معرفة تفاصيل إضافية قبل ٤٨ ساعة من القمتين الخليجية والعربية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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