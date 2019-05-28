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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة

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مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة
http://almnatiq.net/?p=734707
المناطق - واس

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اليوم اجتماعاً في قصر السلام بجدة.
واستعرض خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريراً عن الوضع الحالي لقياس الأداء وعرضاً لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتحليلاً لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، كما تضمن تحليلاً لرضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة “وطني” التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.

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