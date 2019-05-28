محافظ محايل المكلف يدشن مبادرة ” حسن الوفادة “

المناطق - واس

دشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, مبادرة ” حسن الوفادة ” بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة ، وذلك لاستقبال ضيوف المحافظة وزوارها ، حيث تضمن برنامج التدشين وضع شعار حسن الوفادة على المركبات الرسمية, وكذلك توزيع ملصقات وبطاقات لموظفي جميع الجهات الحكومية والأمنية .

وأوضح ” الفلقي ” أن تدشين شعار “حسن الوفادة” يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير ، مبينا أن البلدية تقوم بعمل لوحات ترحيبيه على جميع الطرق والمواقع التي تؤدي إلى المحافظة ، وتكثيف الجولات الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، وتقوم الشرطة والمرور والدفاع المدني بالدور الأمني المكلفه بها وتوفير الأمن, بالإضافة الى عمل ملصقات ترحيبية على مركباتهم وتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية التي يحتاجونها زوار المنطقة والعابرين لمواقع الاصطياف وتسهيل الحركة المرورية ومباشرة الحوادث لاسمح الله.

وأفاد إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة دور الإيواء والفنادق والمجمعات السكنية والمطاعم والمناطق الترفيهيه والأسواق الشعبية لمتابعة تنفيذ مبادرة حسن الوفادة ، ونشر ثقافة حسن الوفادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن القطاع الصحي يقوم بالخدمات الصحية والرعاية الكافية وزيادة الاستعدادات في مركز الطواري ، وتكليف الجهات الخدمية والامنية بإعداد خططها اللازمة لا داء أعمالها والخدمات التي تقوم بها .

يذكر أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال أطلق مبادرة ” حسن الوفادة ” وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بكافة محافظات والمراكز التابعة لها .

