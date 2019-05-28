احدث الأخبار

القحطاني مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة
منوعات
 رئيس البرلمان العربي: القمم الثلاث بمكة المكرمة تأتي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي
أبرز المواد
 أمطار غزيرة على محافظة محايل
منطقة عسير
 محافظ محايل المكلف يدشن مبادرة ” حسن الوفادة “
منطقة عسير
 “مشكلة مزمنة” تضرب الاقتصاد التركي.. وتقرير يكشف الأزمة
أبرز المواد
 مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض نتائج قياس أداء الأجهزة العامة
أبرز المواد
 لأول مرة منذ بدء الأزمة الخليجية… هبوط طائرة أميرية قطرية في مطار جدة
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تجدد دعوتها للعموم لتقديم مرئياتهم حول مسودة قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد
أبرز المواد
 وحدة الطوارئ بالمسجد الحرام تكثف جهودها وتوزع المظلات على ضيوف الرحمن
أبرز المواد
 لوحة وطنية واكروبات كوميدي ومسرحيات عالمية اول أيام العيد بالصالة الخضراء
المنطقة الشرقية
 اجتماع تنسيقي بين الدفاع المدني ووزارة الحج استعدادا لموسم حج هذا العام
أبرز المواد
 جوازات منطقة عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة عسير
القحطاني مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة

القحطاني مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة

منوعات
رئيس البرلمان العربي: القمم الثلاث بمكة المكرمة تأتي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي

رئيس البرلمان العربي: القمم الثلاث بمكة المكرمة تأتي لتوحيد الموقف العربي والإسلامي

أبرز المواد
أمطار غزيرة على محافظة محايل

أمطار غزيرة على محافظة محايل

منطقة عسير
محافظ محايل المكلف يدشن مبادرة ” حسن الوفادة “

محافظ محايل المكلف يدشن مبادرة ” حسن الوفادة “

منطقة عسير

محافظ محايل المكلف يدشن مبادرة ” حسن الوفادة “

محافظ محايل المكلف يدشن مبادرة ” حسن الوفادة “
http://almnatiq.net/?p=734713
المناطق - واس

دشن محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, مبادرة ” حسن الوفادة ” بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة ، وذلك لاستقبال ضيوف المحافظة وزوارها ، حيث تضمن برنامج التدشين وضع شعار حسن الوفادة على المركبات الرسمية, وكذلك توزيع ملصقات وبطاقات لموظفي جميع الجهات الحكومية والأمنية .
وأوضح ” الفلقي ” أن تدشين شعار “حسن الوفادة” يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير ، مبينا أن البلدية تقوم بعمل لوحات ترحيبيه على جميع الطرق والمواقع التي تؤدي إلى المحافظة ، وتكثيف الجولات الميدانية على جميع المنشآت الغذائية، وتقوم الشرطة والمرور والدفاع المدني بالدور الأمني المكلفه بها وتوفير الأمن, بالإضافة الى عمل ملصقات ترحيبية على مركباتهم وتقديم الخدمات الإنسانية والإرشادية التي يحتاجونها زوار المنطقة والعابرين لمواقع الاصطياف وتسهيل الحركة المرورية ومباشرة الحوادث لاسمح الله.
وأفاد إلى أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة دور الإيواء والفنادق والمجمعات السكنية والمطاعم والمناطق الترفيهيه والأسواق الشعبية لمتابعة تنفيذ مبادرة حسن الوفادة ، ونشر ثقافة حسن الوفادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن القطاع الصحي يقوم بالخدمات الصحية والرعاية الكافية وزيادة الاستعدادات في مركز الطواري ، وتكليف الجهات الخدمية والامنية بإعداد خططها اللازمة لا داء أعمالها والخدمات التي تقوم بها .
يذكر أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال أطلق مبادرة ” حسن الوفادة ” وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بكافة محافظات والمراكز التابعة لها .

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة على محافظة محايل

أمطار غزيرة على محافظة محايل
جوازات منطقة عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك

جوازات منطقة عسير تواصل العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك
مدير جامعة بيشة يوافق على ترقية 24 موظفاً وموظفة

مدير جامعة بيشة يوافق على ترقية 24 موظفاً وموظفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*