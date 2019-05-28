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قدم الشكر لوزير التعليم ونائبه ..

القحطاني مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة

القحطاني مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=734726
المناطق - جدة

أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ اليوم الثلاثاء قرارا  يقضي بتكليف يحيى بن سعيد القحطاني مديرا عاما للتعليم بجدة لمدة عام.
وقدم القحطاني الشكر الجزيل لمعالي ‎وزير التعليم ولمعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي على الثقة الكريمة سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الدين والمليك والوطن.
يذكر بأن القحطاني من الكفاءات الإدارية التربوية التعليمية ، حصل على درجة الماجستير في الإدارة التربوية من جامعة المؤسس و تدرج في سلك التعليم معلما لمادة الرياضيات ثم قائداً مدرسيا فمشرفا تربويا ثم مساعدا لمدير مكتب التعليم بشمال جدة شغل بعدها منصب مدير إدارة الاختبارات والقبول للبنين بعد ذلك صدر قرار تعيينه مساعدا لمدير تعليم جدة للشؤون التعليمية قبل أن يصدر قرار معالي وزير التعليم اليوم بتكليفه مديرا لإدارة التعليم بمحافظة جدة .

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