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مسؤولو السلام في أميركا يزورون الشرق الأوسط هذا الأسبوع

مسؤولو السلام في أميركا يزورون الشرق الأوسط هذا الأسبوع
http://almnatiq.net/?p=734729
المناطق - وكالات

 

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكلف خطة السلام الإسرائيلية-الفلسطينية جاريد كوشنر يزور هذا الأسبوع الرباط وعمان والقدس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض رافضا الكشف عن اسمه، إن صهر الرئيس الأميركي يقوم بزيارة إلى المغرب والأردن وإسرائيل برفقة ذراعه اليمنى جايسون غرينبلات وكذلك الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأميركية براين هوك.

ولم يعط المسؤول أي إيضاحات أخرى حول اللقاءات المرتقبة.

وكوشنر الذي كلفه الرئيس الأميركي منذ سنتين التوصل إلى “اتفاق نهائي” بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيزور لاحقا اعتبارا من 1 حزيران/يونيو مونترو في سويسرا ثم لندن حيث سيشارك في زيارة الدولة التي يقوم بها ترمب إلى بريطانيا.

ويرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 حزيران/يونيو خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي لم يكشف عن شقها السياسي بعد.

وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها لن تشارك في هذا المؤتمر.

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