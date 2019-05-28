المعلمي : المشكلة القطرية أصغر من أن تشتت الصف العربي

المعلمي : المشكلة القطرية أصغر من أن تشتت الصف العربي

أبرز المواد
الانتقالي السوداني : لو وجدنا شخصا ثقة سنسلمه السلطة فورا

الانتقالي السوداني : لو وجدنا شخصا ثقة سنسلمه السلطة فورا

أبرز المواد
صحة الشمالية‬: 21000 مستفيد من خدمات مستشفى العويقيلة

صحة الشمالية‬: 21000 مستفيد من خدمات مستشفى العويقيلة

منطقة الحدود الشمالية
“محافظ قلوة” يتقدم جموع المصلين والمشيعين لشهيد الواجب “حسن الزهراني”

“محافظ قلوة” يتقدم جموع المصلين والمشيعين لشهيد الواجب “حسن الزهراني”

أبرز المواد

نائب رئيس جمهورية سيرليون يصل جدة

نائب رئيس جمهورية سيرليون يصل جدة
http://almnatiq.net/?p=734732
المناطق - واس

وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون فخامة الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي ، ومعالي أمين محافظة جدة صالح التركي , ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي , ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.

 

روابط ذات صلة

المعلمي : المشكلة القطرية أصغر من أن تشتت الصف العربي

المعلمي : المشكلة القطرية أصغر من أن تشتت الصف العربي
الانتقالي السوداني : لو وجدنا شخصا ثقة سنسلمه السلطة فورا

الانتقالي السوداني : لو وجدنا شخصا ثقة سنسلمه السلطة فورا
“محافظ قلوة” يتقدم جموع المصلين والمشيعين لشهيد الواجب “حسن الزهراني”

“محافظ قلوة” يتقدم جموع المصلين والمشيعين لشهيد الواجب “حسن الزهراني”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*