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صحة الشمالية‬: 21000 مستفيد من خدمات مستشفى العويقيلة

صحة الشمالية‬: 21000 مستفيد من خدمات مستشفى العويقيلة

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صحة الشمالية‬: 21000 مستفيد من خدمات مستشفى العويقيلة

صحة الشمالية‬: 21000 مستفيد من خدمات مستشفى العويقيلة
http://almnatiq.net/?p=734742
عرعر - خالد الضبيبي
قالت صحة الحدود الشمالية بأن عدد المستفيدين من خدمات مستشفى العويقيلة العام بلغ أكثر من 21000 مستفيد وذلك خلال الربع الأول لعام ٢٠١٩م حيث بلغ عدد مراجعي الإسعاف والطوارئ 16971حالة بينما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 2927حالة كما بلغ عدد حالات التنويم خلال نفس الفترة 1287 حالة.
وأبانت أن عدد الوصفات الطبية المصروفة بلغ 22944 وصفة وعدد الفحوصات المخبرية 108547 فحص كما تم إجراء عدد 74 عملية مابين الروتينية والطارئة وجراحة اليوم الواحد كذلك بلغ عدد مستفيدي الأشعة875 مريض.
كما تم عمل 339 جلسة غسيل كلوي وزيارة مرضى الطب المنزلي لعدد 353 زيارة .
الجدير بالذكر أن “صحة الحدود الشمالية” يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

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